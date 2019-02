Esplosione in un'abitazione nella zona sud di Avezzano (L'Aquila). Sono due le persone rimaste ferite nel crollo della casa: un uomo di 53 anni, all'interno al momento della deflagrazione, è stato estratto vivo dalle macerie e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi; l'altro coinvolto sarebbe un vicino di casa. Un'anziana, invece, in stato di shock ha accusato un malore ed è stata soccorsa sul posto dai sanitari. Non si conosce al momento la causa dell'incidente: nell'area un forte odore di gas.