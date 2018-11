Montagne devastate e foreste cancellate sulle Dolomiti Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' ancora negli occhi di tutti la tromba d'aria che in una notte ha disboscato 50 mila ettari di foresta dalla Carnia alla Val di Fiemme. Quel disastro, ricorda la Stampa, è racchiuso nella diga di Auronzo: una distesa di abeti galleggia sull'acqua, pronti a rotolare a valle, come un eterno Vajont, 55 anni dopo la strage di Longarone. "Cento anni fa la Grande Guerra non rase al suolo i nostri alberi come ha fatto il vento qualche giorno fa", ha detto il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern.



"E' stato peggio di un bombardamento a tappeto", ha affermato Paola Favero, tenente colonnello dei Forestali, che opera in Consiglio. "Ci vorranno 4-5 anni per ripulire i boschi dal disastro, si parla di 4 milioni di piante da sostituire, ma la Coldiretti ha addirittura portato le stime a una decina di milioni". "E' un colpo mortale per l’ecosistema - prosegue - perché con l’azzeramento di interi boschi si azzera anche la biodiversità e si cambia perfino il clima locale, si influisce sul regime idrogeologico, si possono favorire dissesti, frane e valanghe".



"Per arrivare poi al grandissimo danno economico, che non è solo dato dai milioni di metri cubi di legname ora a terra che verranno recuperati con costi elevati e grandi difficoltà, per essere poi utilizzati solo per legna da ardere", ha concluso Favero.