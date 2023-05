Allarme per i "kit del suicidio" venduti online attraverso il Canada: una vittima anche in Italia

La prima vittima in Italia

In Italia una donna si sarebbe già tolta la vita, utilizzando questo kit del suicidio. Si tratta di una 63enne della Valsugana, in provincia di Trento. Vani i tentativi di soccorso, nonostante la telefonata dei genitori della donna al 112 e l'intervento dei carabinieri. Ora l'Interpol ha fatto scattare una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di rintracciare gli altri 8 acquirenti italiani, residenti in diverse località della penisola. La polizia criminale ha già allertato tutte le questure e le compagnie dei carabinieri.