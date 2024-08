Jannik Sinner manda un videomessaggio a Oliviero Toscani: "Un onore far parte delle tue giornate"

"E' un onore far parte delle tue giornate". Così Jannik Sinner ha ringraziato Oliviero Toscani in un videomessaggio inviato al fotografo e pubblicitario che ha raccontato della sua grave malattia in un'intervista rilasciata al Corriere della sera. Parlando di come è cambiata la sua vita dopo la diagnosi di amiloidosi, Toscani ha citato il numero 1 del tennis mondiale, spiegando che guardarlo giocare gli "dà sollievo". Parole che hanno colpito il tennista, al punto che da New York, dove è impegnato negli US Open, ha registrato un videomessaggio per esprimergli vicinanza e ringraziarlo.