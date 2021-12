Italia, nel 2020 a causa della pandemia 1,7 milioni di ricoveri in meno

ansa

In Italia la pandemia di Covid-19 nel 2020 ha avuto un forte impatto sui servizi ospedalieri, con una riduzione complessiva dell'ospedalizzazione, pari a 1 milione e 700mila ricoveri in meno rispetto al 2019. Tale riduzione ha riguardato in misura minore i ricoveri urgenti (-13%), mentre l'impatto maggiore è stato per i ricoveri ordinari programmati e per i day-hospital (con riduzione di almeno un quarto dei volumi).