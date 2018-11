Italia ancora nella morsa del maltempo, allerta gialla in dieci Regioni

Questi soldi serviranno per "gli interventi più urgenti per ripristinare le condizioni di vita ordinaria - ha spiegato Conte nel corso di una conferenza stampa ad Algeri, dov'era in visita ufficiale - . Sulla somma stiamo cercando di ampliare il plafond a disposizione. Nel Cdm si stanzieranno prime somme che non saranno sufficienti ma utili per i primi interventi".



Tra le misure più urgenti, quelle per mettere in sicurezza il territorio eroso dal dissesto idrogeologico e per contrastare l'abusivismo edilizio. Proprio in una villetta costruita senza permessi che doveva abbattuta già nel 2008 sono morte 9 persone, tra cui 2 bambini. La tragedia è avvenuta sabato sera a Casteldaccia nel Palermitano, dove le acque di un fiume che era esondato hanno invaso l'immobile, uccidendo i componenti di due famiglie. Martedì si terranno i funerali a Palermo ma non si placano le polemiche per queste morti che forse si potevano evitare.



Val d'Aosta e Liguria, ritorna l'allerta gialla - Intanto una nuova peggioramento delle condizioni meteo fa tornare al colore giallo (livello 1 su 3) il livello di criticità idrogeologica in Valle d'Aosta. La fase più intensa della perturbazione è prevista nel pomeriggio di martedì. Mentre la Protezione civile della Liguria ha emanato l'allerta gialla (la più bassa) per temporali per la giornata di martedì. Un sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante, favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative, alta probabilità di temporali forti su tutte le aree.



Lotta all'abusivismo - Parole di condanna dell'abusivismo arrivano dal ministro dell'Ambiente Costa, che dice "basta costruire dove non si può". E annuncia "un piano Marshall contro il dissesto fatto in soli cinque mesi" che darà i suoi frutti. "Non sono i vincoli il problema - aggiunge -. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire sì quando il sacrificio di un piccolo bene ambientale consenta maggiori tutele per i cittadini". Troppi per Costa gli abusi. "L'Italia - insiste - è estremamente fragile e si è abusato del territorio. La prevenzione non è mai entrata nei piani di governo. Adesso cambiamo passo. Contro il dissesto abbiamo stanziato oltre 6 miliardi di euro, spendibili subito, 900 milioni a triennio mettendo insieme vari fondi. La cifra è molto più di una promessa".