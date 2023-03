Istat: calano gli stranieri residenti, arrivi in ripresa

Secondo l'Istat nel 2021 il saldo degli stranieri residenti in Italia è in calo rispetto al 2019 (-15,4%).

Diminuiscono infatti le nascite (-4,8% sul 2020) e aumentano i decessi (+8,6 %), un andamento che sembra risentire ancora dell'impatto pandemico. Le immigrazioni di cittadini stranieri sono invece in ripresa (+27% sul 2020), dopo il vistoso calo dovuto alla chiusura delle frontiere per il Covid, ma non recuperano i livelli pre-pandemici.