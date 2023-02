L'Istat: la popolazione invecchia, 177 anziani ogni 100 bambini

Valori dell'indice molto al di sopra della media delle città metropolitane spiccano nei territori del Nord, da Torino a Firenze, con un'intensità maggiore in tutta l'area di Genova. Varia invece la tendenza da Roma in giù, con un invecchiamento più basso della media a Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania. Il dato è invece superiore alla media a Bari, Messina e soprattutto Cagliari (pari a 215).

Roma è la città più popolosa, Napoli prima per densità

Sono Roma, con 4,2 milioni di abitanti, e Milano, con 3,2 milioni, "le città metropolitane più popolose" d'Italia in termini assoluti, mentre quella con il minor numero di abitanti è Cagliari (421 mila). Per quanto riguarda la densità abitativa, invece, in vetta alla classifica si pone Napoli con 2.535 abitanti per chilometro quadrato, mentre in coda troviamo Messina con 185 abitanti per chilometro quadrato.