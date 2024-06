Dopo il picco di mortalità del 2020 legato alla pandemia, nel 2021 i decessi in Italia sono scesi di quasi 40mila unità, attestandosi a 706.969. Lo riferisce l'Istat, segnalando come principale causa di morte nella popolazione le malattie del sistema circolatorio (217.523 decessi) e i tumori (174.511), che insieme causano più del 55% dei decessi totali. Al terzo posto il Covid-19, con 63.915 decessi nel 2021, circa 15mila in meno rispetto all'anno precedente.