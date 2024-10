Istat, in Italia il 14% dei minori vive in povertà assoluta

Cresce, in Italia, la povertà educativa con il 70,5% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e 19 anni che non è mai andato in biblioteca nel 2023, mentre il 39,2% non ha praticato sport nel corso dell'anno. Allarme anche per il dato che registra come il 14% dei minori in Italia viva in condizioni di assoluta povertà, da tutti i punti di vista. È quanto emerge dai dati Istat presentati alla ventiquattresima edizione delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon- Centro Studi dell'Università di Bologna, in corso a Bertinoro, nel Forlivese.