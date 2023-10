Israele, Patrick Zaki: "Io cristiano e di sinistra. Sono con la Palestina, con Hamas non c'entro nulla"

Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni su Israele e Palestina, Patrick Zaki è tornato a parlare per chiarire meglio la sua posizione.

"Io sono contro tutti i crimini di guerra - ha affermato -. Condanno l'uccisione di civili. L'ho già ribadito più volte in diverse interviste. Sono un militante pacifico per i diritti umani e sono contro ogni forma di violenza". Poi la risposta a chi lo accusa di aver soprasseduto rispetto alle azioni di Hamas. "Certo che condanno Hamas. Io non ho nulla a che fare con Hamas! Sono cristiano e sono di sinistra, non sono un integralista islamico. In Egitto, quelli come me vengono uccisi dagli integralisti islamici. Io sono per la Palestina, non per Hamas".