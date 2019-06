Ismaele Lulli, Cassazione conferma l'ergastolo per i due imputati che sgozzarono il 17enne

La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Igli Meta e Marjo Mema , i due giovani di origine albanese accusati di aver sgozzato il 19 luglio 2015 Ismaele Lulli , 17enne di Sant'Angelo in Vado (Pesaro Urbino), perché aveva mostrato interesse nei confronti della fidanzata di Meta. Quest'ultimo convinse la ragazza a mandare a Ismaele un messaggio per attirarlo a un appuntamento a cui si presentarono lui e Mema.

I due, allora ventenni, sono stati condannati all'ergastolo in Appello dalla Corte d'Assise di Ancona e sono stati riconosciuti responsabili di concorso in omicidio volontario, non premeditato ma aggravato da crudeltà e sevizie. Ismaele venne legato a una croce a San Martino in Selva di Sant'Angelo in Vado, accoltellato e sgozzato. Gli imputati avevano negato di aver sferrato la coltellata fatale.