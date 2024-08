Ischia, ragazzino chiede aiuto dalla finestra: padre 50enne arrestato

Il 50enne, arrestato per maltrattamenti in famiglia, è stato portato nel carcere di Poggioreale. Madre e figlio sono stati invece accompagnati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. La prognosi parla di 5 giorni per le lesioni subite ma il 12enne resta ricoverato e in osservazione in via precauzionale. Durante l'aggressione avrebbe infatti ricevuto molti colpi alla testa, motivo per cui i medici preferiscono aspettare prima di dimetterlo.