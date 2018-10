Ischia, cede balaustra di un hotel: 27enne precipita nel vuoto

E' grave, ma non in pericolo di vita, Alessandro D'Abundo, il 27enne che nella serata del 27 ottobre è precipitato nel vuoto dopo che la balustra della terrazza di un albergo di Ischia ha ceduto. Il giovane è stato prima portato in codice rosso all'ospedale Rizzoli e poi, nella notte, trasportato al Caldarelli di Napoli in elicottero. I medici, dopo averlo intubato e stabilizzato, lo stanno sottoponendo a una serie di interventi chirurgici.