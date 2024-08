Ischia, furioso per controlli su bici del figlio prende a calci carabiniere

Dopo alcuni minuti di confronto con le forze dell'ordine però la situazione è precipitata e l'uomo, un isolano di cui non è stata resa nota l'identità, ha prima iniziato ad offendere e poi a colpire con calci e pugni uno dei carabinieri che tra l'altro si trovava in quel momento in disparte e stava telefonando. Per il militare si è reso necessario il ricovero in ospedale mentre per l'aggressore è scattato l'arresto.