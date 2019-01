Irpinia, donna e tre bambini intossicati per una stufa difettosa

Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio dovute al malfunzionamento di una stufa. E' accaduto ad Ariano Irpino (Avellino) in un'abitazione in contrada Ficucelle. Vittime una donna di 35 anni e tre bambini di 9, 14 e 16 anni. Nessuno dei quattro è in pericolo di vita. Uno dei familiari che dormiva in un'altra stanza, provvidenzialmente, è intervenuto e ha lanciato l'allarme.