Ipotesi per zona bianca, posti letto Covid occupati solo al 15-20%

Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione dei posti letto ipotizzate per restare in zona bianca. E' emerso dalla riunione del gruppo di lavoro sulla definizione dei parametri di rischio regionali. L'ipotesi rappresenterebbe un compromesso al rialzo rispetto alle soglie allo studio in un primo momento. Ci sarà anche un numero minimo di tamponi settimanali.