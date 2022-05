Intossicazioni per tonno adulterato, nove perquisizioni

Nove decreti di perquisizione sono stati eseguiti dai militari del Nas di Bari, Napoli, Taranto, Foggia, Campobasso e Salerno, a carico di imprenditori e dipendenti di aziende ittiche.

Le misure rientrano nell'inchiesta avviata dopo un'intossicazione alimentare, patita da decine di persone in varie province italiane in seguito al consumo di tonno a pinna gialla. "Le indagini - spiegano i carabinieri - hanno consentito di documentare che il prodotto, prima della sua immissione in commercio, veniva decongelato e adulterato con sostanze non consentite, al fine di esaltarne l'aspetto e il colore ma rendendolo, di fatto, nocivo per la salute dei consumatori".