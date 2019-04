Inps, Tridico dopo le critiche su Facebook: "L'operatrice social finisce in ospedale per stress"

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, torna a parlare delle polemiche nate intorno alle riposte poco corrette fornite agli utenti dalla pagina "Inps per la Famiglia" riguardo al reddito di cittadinanza. "Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione", ha riferito il numero uno dell'istituto di previdenza. L'operatrice social "ha passato la giornata in ospedale per lo stress".