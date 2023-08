01 agosto 2023 20:33

Trenitalia, da sabato arriva il biglietto digitale per i regionali

Trenitalia introdurrà dal 5 agosto il nuovo biglietto digitale per i treni regionali. Sarà acquistabile su app, sul sito di Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e in altri operatori abilitati. Lo riporta una nota precisando che si tratta di una modalità innovativa di viaggiare in maniera ancora più flessibile: una volta acquistato il biglietto, sarà infatti possibile effettuare un numero illimitato di cambi data e ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio, mentre il giorno del viaggio sarà possibile effettuare un numero illimitato di cambi ora fino alle 23:59, anticipando o posticipando la partenza.