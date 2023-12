13 dicembre 2023 15:59

Santa Maria Maggiore, la Basilica che ospiterà la tomba del Papa

La Basilica di Santa Maria Maggiore, in piazza dell'Esquilino, è una delle quattro basiliche papali di Roma. Costituisce area extraterritoriale della Santa Sede, vale a dire gode del privilegio dell’extraterritorialità e dell’esenzione da espropri e tributi. Qui sono conservate le spoglie di cinque papi: Pio V, Sisto V, Clemente XIII, Paolo V e Clemente IX. Papa Francesco avrebbe scelto come luogo per la sua sepoltura la Basilica di Santa Maria Maggiore.