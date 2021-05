Infodemia, Paolo Liguori: “Lotta sui giornali di Pfizer e BioNtech fatta per annichilire Astrazeneca” 

"Non dico che chi produce non deve guadagnare, ma come per il diritto d’autore c'è un tetto che è stato superato e la lotta di Pfizer e Biontech attraverso il giornali è chiaro che è stata per annichilire AstraZeneca". A "Stasera Italia" il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, ha commentato l'infodemia generata dalla diffusione di moltissime notizie, spesso contrastanti, legate ai vaccini. Per far chiarezza sulla questione, Liguori ha posto l'accento sui dati dei fatturati delle aziende farmaceutiche che hanno prodotto e diffuso i vaccini anti Covid.

"Il socio di Pfizer, BioNtech, è aumentato di 2miliardi di fatturato nel 2021 - prosegue Liguori -, AstraZeneca soltanto del 100% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso. Pfizer, l’altro socio, solo del 40% dopo aver vaccinato tutti. Questo peso del fatturato ha fatto sì che quando Biden ha visto i numeri, abbia detto: va bene il 2021, ma nel 2022 avrete fatto tanti di quei profitti che lo potete distribuire gratis, perché vi abbiamo già ripagato ricerca e spese. Biden ha detto che ci vuole il blocco dei brevetti perché ha visto queste cifre che sono superiori ai fatturati di molti stati".