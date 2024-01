Influenza, Bassetti: "Sbagliato imbottirsi di farmaci"

Nonostante il Covid resti sullo sfondo, è l'influenza quest'anno a destare maggiori fastidi: il picco si sta verificando proprio in questi giorni legati alle festività natalizie e da nord a sud la situazione è praticamente la stessa. Lo conferma a "Pomeriggio Cinque" il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti: "Se abbiamo commesso un errore - dice il medico -, è quello di aver rincorso a lungo solo il Covid che oggi resta sostanzialmente un problema minore".

Bassetti, nel corso del suo intervento, ha dato anche alcuni consigli su come gestire l'influenza: "Innanzitutto partiamo col dire che è sbagliato utilizzare gli antibiotici per i virus influenzali e parainfluenzali - ha detto -, e inoltre bisogna assumere i medicinali soltanto in presenza di sintomi. Chi assume paracetamolo tre volte al giorno in maniera indipendentemente dai sintomi, sbaglia. Non bisogna imbottirsi di farmaci perché l'influenza è sostanzialmente una malattia che si cura in casa. Per quanto riguarda gli anziani, invece, basta tenere conto della saturazione con un saturimetro e se l'ossigenazione nel sangue non scende sotto l'88% non bisogna allarmarsi. Bisogna tornare alle regole della nonna: liquidi, caldo e riposo".

Vietato quindi affollare i Pronto Soccorso: "Non c'è niente di più sbagliato - afferma Bassetti -, andare al Pronto Soccorso per una febbre alta, anche a 39, dopo solo due giorni non è giusto. In questo modo si mettono in difficoltà i Pronto Soccorso che devono gestire le situazioni di emergenza".