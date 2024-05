Biella, influencer Siu ricoverata in gravi condizioni: indagato il marito

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale e il marito, Jonathan Maldonato, iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Giovedì l'uomo ha allertato i soccorsi: "Mia moglie si è ferita, è caduta in casa", dice all’operatore del 118. L’ambulanza arriva in fretta, in quest'abitazione nel Biellese, e subito i ragazzi del primo intervento si guardano fra loro perplessi. La versione ufficiale è che la donna sia caduta sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Ma in casa c’è parecchio sangue e Siu, mamma di due bimbe, ha un foro nel petto. Ci sono tanti dettagli che non tornano rispetto alla versione del marito. Viene aperta un'inchiesta e poi arriva la svolta con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo.

I soccorsi - Mentre portano la donna in ospedale è ancora cosciente. E quando le chiedono cosa sia successo, davanti al marito che è salito sull’ambulanza, lei ripete la versione della caduta accidentale. Al momento dei soccorsi in casa ci sono anche le loro due bambine, di cinque e sei anni. Lui, il padre, si chiama Jonathan Maldonato, italiano, sui suoi profili social si fa chiamare Jonny Jonathan, dice che lavora per un’azienda produttrice di caffè e che è di Gattinara, cittadina famosa per il vino e la cantine, in provincia di Vercelli. Lei invece è nata in Marocco, si chiama Soukaina El Basri, ma si fa chiamare Siu, 80mila follower su Instagram e mille fotografie per consigliare prodotti cosmetici e abbigliamento.

Il ricovero - L'influencer non sarebbe al momento in pericolo di vita. "La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata", ha spiegato la procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio. Da due giorni a questa parte nessuno può avvicinarla. È chiaro che l’ordine di tenerla isolata sia un’esigenza della procura che sta indagando sul caso e che spera in un racconto dettagliato di lei, se dovesse uscire dalla situazione clinica del momento.

Le indagini - Per il ferimento dell'influencer è stato iscritto il marito nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Al momento dei fatti risulta che fosse l'unica persona presente in casa. "Le ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo - ha spiegato la procuratrice Camelio - non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto". L'uomo, intanto, si è trasferito dai suoi genitori perché la casa in cui tutto è successo è stata messa sotto sequestro. È stato dato l'incarico a un perito di verificare se il foro nel petto della donna sia compatibile con un'arma bianca.

Un rapporto non idilliaco - Si sta scavando nel passato della coppia, per rintracciare eventuali denunce di lei per violenza domestica, e inoltre sono stati sentiti molti testimoni fra i loro parenti e amici. Emerge da subito che non era una coppia molto felice. Lo confermano i video e i messaggi consegnati dalla famiglia e dagli amici più stretti di lei agli investigatori, e che adesso sono agli atti dell’inchiesta. E sembrano confermarlo anche le bimbe, testimoni loro malgrado, di una situazione in continuo peggioramento.