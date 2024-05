Influencer ferita a Biella, la procura: "Violati i sigilli della casa, indagini sul marito"

Tgcom24

Come riporta il Corriere della Sera, l'irruzione di Maldonato nella villetta sequestrata sarebbe avvenuta il 20 maggio, come sembra confermare il rilevamento dell'auto dell'uomo parcheggiata vicino all'abitazione per quasi un'ora. Secondo i pm, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio scoppiato fra i due la mattina del 16 maggio.

Le versioni contrastanti di Maldonato sul ferimento della moglie influencer Il 36enne, dal canto suo, ha continuato a dichiararsi innocente e a giurare di non aver mai fatto del male alla moglie Siu. Negando ogni accusa, l'uomo ha anzi dichiarato di aver menti agli operatori del 118, e di conseguenza agli inquirenti, come richiesto dalla donna stessa. Una "prova" del fatto che le voleva bene, a suo dire. Se inizialmente Maldonato aveva dichiarato che l'influencer fosse scivolata e caduta accidentalmente contro lo spigolo di un mobile, in una seconda versione dei fatti fornita nell'interrogatorio ha affermato di aver sorpreso la moglie mentre tentata il suicidio. Il 36enne ha raccontato di essere quindi intervenuto per bloccare Siu dal suo intento, senza però riferire quale fosse l'arma o l'oggetto con cui la donna volesse suicidarsi, e di essere stato indotto dalla consorte stessa a riportare alle autorità la versione dello spigolo. "Mi ha detto il mobile, il mobile", ha detto Maldonato agli inquirenti. "E allora io sono andato ad appoggiare la mano sporca di sangue sul mobile".