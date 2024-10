Infibulazione, prosegue l'inchiesta di "Dritto e Rovescio": "Ecco i medici islamici che la praticano"

"Vorrei fare infibulare le mie figlie di 6 e 8 anni, è una pratica islamica?", chiede il complice del programma. "Nella nostra religione è il pediatra che indica se c'è bisogno di farla - replica l'Imam, che aggiunge - interviene se nota che il clitoride è troppo sporgente". Quando l'uomo gli chiede se il pediatra in questione può essere italiano, l'Imam risponde: "No, perché i medici italiani rifiutano l'infibulazione. Ti conviene farla in Tunisia". In un altro centro islamico, invece, l'Imam consiglia un suo conoscente: "Un mio amico lo conosce, chiama lui. Non lo fa lui però conosce un altro che lo fa". Al numero di telefono fornito dall'Imam, risponde una voce che sembra parlare in italiano, ma dopo aver ascoltato la richiesta, l'uomo dall'altro lato telefono sembra far finta di non capire.