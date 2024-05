Fausta Bonino, l'infermiera dell'ospedale di Piombino (Livorno) finita a processo per la morte di alcuni pazienti, è stata condannata all'ergastolo dalla Corte d'assise d'appello al processo bis di secondo grado, dopo che la Cassazione aveva annullato l'assoluzione della donna. Le morti avvennero fra il 2014 e il 2015. Inizialmente Bonino era stata accusata per dieci decessi: in primo grado era stata condannata all'ergastolo per quattro, in appello era stata assolta. Poi è arrivata la Cassazione, che ha disposto un nuovo appello per quattro pazienti morti, confermando l'assoluzione per gli altri sei casi.