Indagine Venezia, il sindaco Brugnaro: "Non ho fatto nulla di male, non mi dimetto"

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto al Consiglio comunale straordinario a Mestre per chiarire la sua posizione nell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione con alcuni dei suoi più stretti collaboratori. "Non ho fatto nulla di cui dovermi vergognare, ma sono indagato e resto a disposizione della magistratura per rispondere a tutte le domande. Non ho fatto nulla né per il Pili né per il Reyer, sento il dovere di rimanere in carica", ha affermato il primo cittadino.