Indagine Consip, Matteo Renzi al padre: "Di' la verità ma non rischiare"

"Si sta giocando un pezzo di potere che non è semplicemente il mio culo, ma si stanno giocando pezzi di potere tra servizi segreti, magistratura e mezzo mondo. Stai tranquillo - sono le parole di Renzi al padre - . Devi portare a casa il culo, non devi avere atteggiamenti provocatori e polemici", è la ricostruzione de Il Fatto Quotidiano. In un'altra occasione i toni di Renzi con il genitore, che ammette di non ricordare alcuni incontri con persone coinvolte nell'inchiesta, diventano più duri. "Devi dire la verità! Devi ricordarti quando hai incontrato Romeo (imprenditore), se lo hai incontrato una o più volte. Devi dire tutto quello che lui ti ha detto perché non puoi dire bugie", dice l'ex premier.



Le accuse - I pm accusavano Tiziano Renzi di aver aiutato l'imprenditore Alfredo Romeo a rafforzare i suoi contatti nella centrale acquisti della P.a. in cambio della promessa di denaro. Renzi sr. ha sempre negato ogni addebito, come ribadito anche nell'interrogatorio di marzo 2017.