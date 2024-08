Incidenti montagna: alpinista 62enne muore in Trentino, tedesca perde la vita in Veneto

Inizio di weekend funesto per gli incidenti in montagna. In Trentino un alpinista di 62 anni, le cui generalità non sono ancora note, è morto per cause in via di accertamento a Cima Payer. L'incidente è avvenuto nella zona compresa tra il Corno di lago Scuso e il ghiacciaio del Pisgana nel gruppo dell'Adamello. Le squadre del Soccorso alpino e della Guardia di finanza sono in azione per il recupero della salma. Altri due gravi incidenti si sono verificati sulle montagne bellunesi. Un'escursionista tedesca ha perso la vita e un ciclista è in gravi condizioni.