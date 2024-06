Un operaio di 62 anni è stato ricoverato in codice rosso al San Gerardo di Monza con ustioni di secondo e terzo grado al collo, a un braccio e a una gamba. L'uomo è rimasto ustionato da piombo fuso mentre lavorava in una azienda di Brugherio, in provincia di Monza Brianza. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e i carabinieri.