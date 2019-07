Incidenti sul lavoro, operaio muore nel Bresciano

Un operaio è morto sabato sera in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda Dolomite Franchi a Marone, sulla sponda bresciana del Lago d'Iseo. Non si conosce ancora la dinamica dall'infortunio mortale. Si tratta della terza morte sul lavoro in una settimana a Brescia e provincia, dopo il decesso di un 58enne a Berzo Inferiore, in Valcamonica, e quella di un 52enne schiacciato da una bobina di ferro in un'azienda del capoluogo.