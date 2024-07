A Montesarchio, nella Valle Caudina in provincia di Benevento, due giovani sono morti in un incidente stradale. Entrambi 17enni originari di Rotondi, in provincia di Avellino, erano a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro motorino guidato da un 16enne, ricoverato in ospedale. Uno dei due ragazzi è deceduto sul colpo mentre l'altro è morto all'ospedale San Pio di Benevento dove era stato portato.