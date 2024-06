Incidenti stradali, scontro tra moto a Roma: morti due centauri

Due motociclisti sono morti in via del Foro Italico, a Roma, dopo avere perso il controllo delle loro moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11:30 in direzione dello Stadio Olimpico all'altezza della via Salaria. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi.