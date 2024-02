Incidenti stradali, scontro nel Crotonese: morti due giovani, ci sono anche due feriti gravi

Incidente mortale sulla strada statale SS107 nel Crotonese, in località Brasimato.

Nello scontro tra due auto sono morti sul colpo gli occupanti (un ragazzo e una ragazza) di una Fiat Grande Punto, mentre altri due a bordo di una Wolksvagen Golf sono estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e portati in ospedale in gravissime condizioni. Durante le operazioni di soccorso la SS 107 era stata momentaneamente bloccata, con il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze.