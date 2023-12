Scontro tra auto a Taranto, muore una donna e diversi feriti

Una donna è morta e diversi altri sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato a Taranto.

Lo scontro è avvenuto in via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo. Tre auto coinvolte, la donna è morta subito dopo l'impatto mentre i feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto, le ambulanze del 118 e la Polizia. La strada è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.