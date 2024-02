Maxi tamponamento in A12, due morti e diversi feriti

Dopo quelli in A22 e in A21, si è verificato un altro grave incidente stradale in autostrada.

Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un maxi tamponamento avvenuto in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari, che ha coinvolto un tir e alcune auto. Il tratto autostradale tra Rapallo e Chiavari è stato chiuso dalle 7. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118, tra cui sei ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco.