Maxi tamponamento sulla A21, due morti: autostrada chiusa

E' una giornata difficile per i trasporti su gomma perché, all'incidente sulla A21, va aggiunto l'altro tamponamento sulla A22 che ha causato la chiusura di 70 chilometri di tratto autostradale. Nel tamponamento mortale tra Pontevico e Manerbio della A21 Torino-Brescia, sono rmaste coinvolte almeno 50 persone. L'incidente è avvenuto in condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia. Areu ha inviato sul posto 5 mezzi di soccorso avanzato e 13 ambulanze. Al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte tra cui 2 persone decedute. Il personale sanitario e i soccorritori stanno procedendo con le valutazioni sanitarie e le ospedalizzazioni dei pazienti. Due, in particolare, gli scontri segnalati dal 118. Il primo alle 8.54 in direzione Torino-Brescia, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, il secondo alle 10.20 in direzione opposta, che ha coinvolto 7 persone, di cui 5 uomini tra i 45 e i 57 anni e una donna di 66 anni.

In sei sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, rimasti incastrati a causa degli incidenti tradali sulla A21 tra i caselli Pontevico e Manerbio, in entrambe le direzioni (Brescia - Cremona). Gli incidenti hanno coinvolto circa 20 veicoli di cui uno è stato interessato da un incendio. Le squadre dei vigili del fuoco di diverse sedi sono state tempestivamente inviate sul posto. Da Cremona, è stata mobilitata una squadra composta da una autopompa e una gru, mentre da Brescia sono state inviate autopompa, autobotte e autogru. Squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mantova (distaccamento di Castiglione), Verola Nuova (Bs) e Orzinuovi (Bs) hanno anche fornito assistenza sul sito degli incidenti. Complessivamente, sono stati dispiegati trentuno vigili del fuoco tra cui cinque funzionari tecnici.