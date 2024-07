Un operaio di 41 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Pieve Vergonte, nel Verbano-Cusio-Ossola. Le condizioni dell'uomo, caduto da un'altezza di circa sette metri, erano parse immediatamente molto gravi. Inutile il trasporto, in elicottero, all'ospedale di Novara. Sul posto sono giunti i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro.