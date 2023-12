Incidente sul lavoro, 51enne morto al porto di Bari: proclamato sciopero di 24 ore

La nota dei sindacati

"Si continua a morire nei porti di tutta Italia - rilevano in una nota congiunta Filt Cgil Puglia, Fit Cisl Puglia, Ultrasporti Puglia -. L'operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali. Più volte tale condizione è stata denunciata dalle organizzazioni sindacali". "Le istituzioni tutte - conclude la nota - devono interrogarsi seriamente su quali possano essere le misure più efficaci per evitare tali tragedie e rendere più sicuro il lavoro portuale".