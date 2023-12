Incidente stradale a Valsamoggia (Bologna), scontro fra tre veicoli: un morto

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Valsamoggia (Bologna).

Un 52enne è morto sul colpo in uno scontro fra tre veicoli. Secondo le forze dell'ordine, si sarebbe verificato prima un tamponamento tra due vetture, che procedevano lungo la strada statale 569 di Vignola in direzione Bologna. Una delle due auto, a bordo della quale viaggiava la vittima, dopo l'impatto è finita nell'altra carreggiata ed è stata urtata dall'autocarro per poi schiantarsi contro il guard rail.