Incidente stradale mortale lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo: nei pressi del bivio di Ripalta un autocarro, con tre persone a bordo, è finito fuori strada. Il bilancio è di due morti e un ferito. Per i passeggeri del mezzo non c'è stato niente da fare: avevano 33 e 31 anni. Ferito il conducente. Da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco di San Severo e i carabinieri.