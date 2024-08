Incidente stradale nel Brindisino, si apre la portiera dell'auto e finisce in strada: muore 24enne

Un ragazzo 24enne di Busto Arsizio (Varese), in vacanza nel Brindisino, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte nel centro abitato di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi). Il ragazzo era sul sedile posteriore di un'auto quando, per cause ancora da accertare, la sua portiera si sarebbe aperta: il giovane è quindi finito sull'asfalto e ha urtato contro un vaso in cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale del 118. L'auto è stata posta sotto sequestro.