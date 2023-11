Reggio Emilia, finisce in un burrone con il fuoristrada: morto 70enne

A Monchio di Felina, frazione di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), un 70enne, Tiziano Bettuzzi, è morto finendo in un burrone con il suo fuoristrada.

Il fratello, che viaggiava con lui in auto, è stato portato in ospedale con ferite lievi. I due erano impegnati in una battuta di caccia, sono entrati in un bosco con il mezzo e sono precipitati nel dirupo per dieci metri. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e polizia locale.