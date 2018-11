Incidente nel Cuneese, autobus contro un camion: feriti 11 studenti

Un autobus si è scontrato con un camion lungo la Statale 28 del Colle di Nava, nel Cuneese. L'incidente è avvenuto nei pressi di un cavalcavia tra i comuni di Ormea e Garessio. Sul bus viaggiavano 25 ragazzi, di ritorno da scuola: undici di loro sono rimasti feriti, in modo non grave. Illesi gli altri studenti. A riportare le lesioni più gravi è stato invece l'autista, ricoverato all'ospedale di Mondovì. La statale è stata chiusa al traffico per circa due ore.