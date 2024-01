Incidente stradale in Alto Adige, scontro tra Suv e auto: un morto

Un uomo è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale lungo la strada statale della Val Pusteria, all'altezza di Naz Sciaves, in Alto Adige.

L'auto a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un Suv nei pressi di un distributore di benzina. Nell'incidente sono rimaste ferite in tutto quattro persone: il più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove però è deceduto in serata. Gli altri tre, che non sono in condizioni critiche, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Bressanone.