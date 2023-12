Malore alla guida, un morto e un ferito in Trentino

E' di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in Trentino sulla statale Valsugana.

A quanto si apprende la vittima a causa di un malore ha perso il controllo dell'auto andando a scontrarsi contro un altro veicolo sulla strada che collega Castello Tesino e Celado. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco volontari e carabinieri che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nonostante il tempestivo intervento dell'elicottero con l'equipe sanitaria, per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Il ferito è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.