Incidente in montagna: 89enne muore dopo caduta in Valle Camonica

Un uomo di 89 anni è morto dopo una caduta nella zona di Paspardo, in Valle Camonica.

L'uomo era uscito per una passeggiata e sarebbe dovuto rientrare in mattinata. Partito l'allarme, sono cominciate le ricerche. Impegnati, oltre ai tecnici del soccorso alpino, stazione di Breno, il Sagf Soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Il corpo è stato rintracciato attraverso il segnale del cellulare. Dopo una serie di perlustrazioni meticolose l'uomo è stato avvistato in fondo un salto di roccia. Era caduto per circa 25 metri. Quando è stato raggiunto si è constata la morte.