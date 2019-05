Incidente in laboratorio chimica università Milano: 4 intossicati

Quattro studenti dell'università Bicocca di Milano sono rimasti intossicati inalando una sostanza caduta accidentalmente all'interno del laboratorio di chimica in piazza della Scienza. Gli universitari, due ragazze di 23 anni e due ragazzi di 24 e 27 anni, sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente dovuto alla reazione di una sostanza maneggiata.