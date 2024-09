Incidente ferroviario a Milano: treno fuori dai binari, un ferito

L'incidente è avvenuto intorno alle 6:20 all'altezza di via Pallanza, all'incrocio con viale Fulvio Testi. Nelle aree vicine il traffico è andato in tilt, anche a causa dell'arrivo in massa dei mezzi di soccorso. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue con attenzione le conseguenze dello svio tra un treno e un container nel nodo di Milano.